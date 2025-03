Lanazione.it - "Elba, aiuti da tremila euro alle famiglie"

PORTOFERRAIO (Livorno)"Garantiamo sostegno immediatopersone colpite" dai nubifragi all’isola d’"il presidente Giani ha deciso di ampliare la delibera che già prevedeva fino a 3milaper lecolpite dalluvioni di settembre e ottobre, includendo anche i residenti dell’. Inoltre, nella prossima variazione di bilancio, destineremo nuove risorse per coprire" gli interventi di "somma urgenza nei comuni più colpiti, affinché nessuno resti senza aiuto". Lo ha dichiarato Monia Monni, assessore alla Protezione civile della Regione Toscana, ieri a conclusione di una riunione al palazzo comunale di Portoferraio (Livorno) e un sopralluogo su alcuni dei luoghi colpiti dall’alluvione del 13 febbraio. Monni ha aggiunto che la Regione Toscana è "già al lavoro per ottenere dal Governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale e sono certa che ci sarà la giusta attenzione per la particolarità e la fragilità dell’