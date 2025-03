Terzotemponapoli.com - El Pampa Sosa: “Conte? Un po’ umorale nelle conferenze”

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex azzurro ed allenatore Roberto “Elha parlato della sfida contro l’Inter nel corso di A Tutto Napoli su Tele A. Di seguito le sue parole.: “Il Napoli è ancora lì nonostante il momento complicato”Così l’argentino: “Il Napoli è competitivo e lo sarà fino alla fine, ma ci sono state cose negative. In queste settimane sembra che non si possa criticare, ma è mancato qualcosa, ci sono state problematiche anche nella gestione tra cambio di modulo, condizione e infortuni. Ma il Napoli è ancora lì nonostante il momento complicato, ma affronta un’altra squadra poco brillante.? Un po’, in una addirittura ci furono pochissimi minuti, è importante che la squadra percepisca al 100% cosa significa questa partita e non la sua gestualità che non mi pare al massimo.