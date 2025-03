Ilgiorno.it - El mond noeuv al Binario 7

Marta M. Marangoni e Fabio Wolf Incoeu ve portom on poeu pussé in là de Milan, tocca andà fin in del fond del Fulvio Testi e ‘rivà a Monza, in piazza Castello, per trovà on post meraviglios. Nassuu in del 2005 denter on palazz futuristich de stil razionalista del 1934, firmaa de l’architett Carlo Putelli, l’è diventaa on “polo” cultural de primm pian in la cittaa, el Urban Center, mej cognossuu come7. El comun de Monza l’ha affidaa la direzion artistica a on fioeu de la cittaa, el sopraffin regista, attor e drammaturgh Corrado Accordino, nassuu in del ‘70 e in su la scena fin del 1989 de fiolitt. L’è staa co-direttor del Filodrammatici e del Libero e chì, in del spazzi de Monza, el diris doo sale teatrali insema al fenomenal Elio De Capitani e ona scola de formazion per i attor insema a l’Alfredo Colina.