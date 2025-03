Lanazione.it - Effetto Trump, il quotidiano americano Politico rivela: “Via il consolato Usa da Firenze”

Leggi su Lanazione.it

, 1 marzo 2025 – Spending review d’oltreoceano. Il terremoto generato dal rientro di Donaldalla Casa Bianca sembrerebbe aver generato sostanziali scosse anche alle nostre latitudini, all’ombra del Cupolone. Uno dei punti programmatici con cui The Donald ha blindato il sostegno dei repubblicani è stato anche il tema del tesoretto prodotto da una raffica di tagli alla macchina amministrativa e burocratica statunitense, sotto la regia del braccio destro Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo e patron di Tesla, come noto, è entrato a far parte dell’amministrazionericoprendo un ruolo strategico: quello della direzione del ‘Department of Government Efficiency’. Colui che, in buona sostanza, condurrà il programma di tagli a colpi di miliardi di dollari. Qui entra in gioco, di colpo, la città di