Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di marzo 2025

Leggi su Nerdpool.it

sarà un mese all’insegna diricche di mystey e romanticismo!Arriva sugli scaffali a metà mese il primo volume de La strana casa, la seriethriller scritta da Uketsu con i disegni di Kyo Ayano. Guardando la planimetria di una casa in vendita saltano all’occhio strane incongruenze che fanno immaginare un uso non convenzionale dell’abitazione. Nel frattempo a Tokyo si dà notizia di strani omicidi. Tratto dal romanzo di Uketsu diventato un vero e proprio caso editoriale in Giappone, approda in edizione italiana a marchio J-POPil thriller mozzafiato che ha consacrato l’autore nel suo Paese e all’estero.Tutt’altro genere di emozioni con Alya sometimes hides her feelings in russian, la tenera romcom firmata da SunSunSun con i disegni di Saho Tenamachi. La bella Alya dai capelli color argento affascina tutta la scuola con i suoi tratti un po’ russi e un po’ giapponesi, ma il suo cuore batte solo per uno dei suoi compagni di classe e a lui confessa i propri sentimenti.