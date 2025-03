Editoriali Asvis, l’attacco ai criteri Esg sia un’opportunità per sostenere le imprese nella transizione

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea De Tommasi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 20 febbraio 2025I colossi americani del credito prendono le distanze dagli impegni ambientali e sociali, mentre si temono le conseguenze dell’effetto Trump. Ma gli investimenti etici devono restare una priorità irrinunciabile.Chi resterà indietro con nostalgie di passato perderà la sfida competitiva e anche quella dei rendimenti in borsa.Con queste parole Leonardo Becchetti, presidente del Comitato etico di Etica Sgr, ha lanciato un monito ai gestori e alle: in un mercato in rapida evoluzione, chi si aggrappa ai modelli tradizionali rischia di rimanere indietro, sia in termini di competitività che di performance azionaria.