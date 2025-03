Lanazione.it - Edilizia popolare. Progetto "Gello Living". Consegnati 22 alloggi

"Questo intervento ci consente di dare risposte efficaci a quella "fascia grigia" di nuclei familiari che faticano ad accedere ad un’abitazione in affitto a prezzi di mercato, ma che al tempo stesso hanno un Isee troppo alto per rientrare nella graduatoria Erp". Il sindaco Ilaria Bugetti ha così illustrato il", culminato con la realizzazione di ventidue appartamenti a canone calmierato facenti parte del secondo lotto di via del Purgatorio. Quattro di questi,ieri, sono stati assegnati a nuclei familiari fragili già inseriti nei percorsi di assistenza dei Servizi Sociali per progetti di autonomia abitativa gestiti direttamente dal Terzo settore. Alla consegna erano presente l’assessore regionale a Sanità e Servizi sociali Serena Spinelli, la presidente della Fondazione CariPrato Diana Toccafondi (che ha co-finanziato l’opera con due milioni di euro, su un totale di quattro milioni) gli assessori comunali Marco Biagioni, Sandro Malucchi e Marco Sapia ed il presidente di Abitare Toscana Tancredi Attinà e i rappresentanti di Investire SGR e Fondo Investimenti per l’Abitare.