Ecco perché Ocalan ha detto addio alla lotta armata | Sciogliete il Pkk

Il comunismo è morto, quindi sciolgo il Pkk. Ci ha messo un bel po' di tempo Abdullah ÖcalanApo, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan)ad arrivare a questa conclusione: 35 anni dcaduta del Muro di Berlino, e 25 dal suo arresto. Peraltro, il marxismo-leninismo era più che altro un pretesto, per un movimento il cui fine principale era l'indipendenza del Kurdistan: anche se il centralismo democratico, o confederalismo democratico come lo aveva ribattezzato, veniva da lui considerato come l'unico modo per superare un atavico tribalismo, considerato ili curdi si trovavano sottomessi dai vicini turchi, iraniani e arabi. Ma, dopo lungo meditare, adesso ci è arrivato. «Una responsabilità dinanzistoria» l'ha definita, nel lanciare ieri uno storico appello per lo scioglimento della propria organizzazione e la fine delle ostilità con la Turchia con un messaggio letto prima in curdo e poi in turco.