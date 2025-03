Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’associazione ’Amici del Terzo Settore Odv’

A San Benedetto è nata, ufficialmente,del. Una nuova realtà territoriale con sede in via Anacapri, a poca distanza dal palazzo comunale. Il nuovo ente nasce con l’intento di offrire un supporto concreto a chi opera nel mondo della solidarietà e del volontariato. A guidarlo è Alfredo Spinozzi, affiancato da Giselda Mancaniello, attuale consigliera comunale, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente e Francesco Galieni, nome estremamente noto nel mondo del volontariato, come segretario.si propone di collaborare con altre realtà per ampliare la rete di sostegno alle famiglie in difficoltà. "L’obiettivo è semplice ma ambizioso: aiutare chi ha bisogno – ha dichiarato Spinozzi – perché il nostro impegno deve essere rivolto a San Benedetto e ai comuni limitrofi".