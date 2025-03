.com - Ecco i parchi nazionali piu? interessanti d’Europa

Leggi su .com

sono aree naturali protette, dichiarate tali da ogni Paese, che vengono tutelate attraverso norme specifiche per preservarne la fauna selvatica e l’ambiente naturale.In Europa ci sono più di 500, di cui una dozzina sono protetti dall’UNESCO e considerati Patrimonio dell’Umanità. Sono luoghi in cui si possono trovare cime granitiche, sterminate foreste di faggi, sorgenti sotterranee, cascate spettacolari, animali selvatici allo stato brado e un silenzio e una pace inusuale. Sono i luoghi perfetti per una piacevole passeggiata o per una sfida sportiva. e dove poter scattare centinaia di foto capaci di far invidia agli amici.Gli utenti del motore di ricerca jetcost.it, in quest’occasione, hanno valutato i migliorie dalle risposte è emerso che tre di questi sono qui in Italia: il Parco Nazionale d?Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni in Campania e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in Veneto.