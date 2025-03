Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa vorrei rubare a Jannik Sinner": le parole (amarissime) di Marcell Jacobs

Sono due dei più grandi uomini-copertina dello sport italiano degli ultimi 10 anni. Da una parte, campione olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4x100 nelle magiche notti di Tokyo 2021. Dall'altra, numero 1 del tennis mondiale capace di conquistare nel giro di un anno 3 slam, due Australian Open e uno Us Open. Entrambi, sono finiti coinvolti in storie più grandi di loro.è stato spiato su richiesta di Giacomo Tortu, fratello e manager di Filippo Tortu, altra star dell'atletica azzurra, compagno di staffetta del "texano". Uno scandalo clamoroso, tanto quanto la squalifica per 3 mesi con patteggiamento comminata aper il famoso caso Clostebol, con l'agenzia mondiale antidoping, la Wada, che con il suo ricorso chiedeva uno stop fino a 2 anni (salvo poi rendersi conto della sproporzione).