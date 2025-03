Liberoquotidiano.it - "Ecco che cosa ha ucciso Gene Hackman": l'ultimo clamoroso ribaltone?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ancora mistero fitto sulla morte die della moglie Betsy Arakawa. Gli investigatori ora non escludono l'ipotesi della fuga di gas dopo averla inizialmente esclusa come causa dei decessi. Lo hanno detto poliziotti al programma Today della Nbc. Il fatto che i detective non avessero registrato la presenza di gas non significa che il monossido di carbonio non sia sul tavolo anche perché la scoperta dei cadaveri è arrivata dopo giorni o forse addirittura settimane dal doppio decesso., 95 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa a Santa Fe, in New Mexico. La moglie Betsy, 63 anni, è stata invece ritrovata in un'altra stanza, in avanzato stato di decomposizione. La casa del grande attore americano e Premio Oscar era alimentata a gas naturale e una perdita potrebbe essersi dissipata al momento della scoperta dei corpi.