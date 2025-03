Sport.quotidiano.net - Eccellenza: al Marco Polo Sports Center alle 15.30 contro il Ponte Buggianese il tecnico Amoroso ritrova almeno Morelli. Il Viareggio oggi è chiamato a vincere per forza

Non può più sbagliare il, chedeveil, anche per regalare la prima vittoria da presidente in pectore a Mario Del Pistoia (che da quando è stato presentato ufficialmente, dichiarando pubblicamente come obiettivo i playoff, ha visto tre sconfitte su tre). I numeri recenti delle zebre sono davvero impietosi. Carpita e compagni hanno vinto una sola partita sulle 8 disputate nel 2025 e in ben 6 di queste non hanno segnato. Nelle 9 gare del girone di ritorno l’natore Christianha raccolto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), 2 in meno del suo predecessore Stefano Santini nelle prime 9 del girone d’andata (ilera stato esonerato ad inizio novembre 2024 dopo il pari interno 0-0 con la Sestese). Le ultime tre partite perseSestese (2-0), Real Forte Querceta (0-2) e Pro Livorno Sorgenti (1-0) hanno lasciato strascichi all’interno di un ambiente già un po’ “sballottato“ dopo gli avvenimenti di metà stagione che hanno rivoluzionato tanto nello spogliatoio.