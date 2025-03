Panorama.it - È nato il Camerino Intelligente

Neppure nei film di fantascienza si era visto qualcosa di simile (ma ricordiamo che la science fiction non previde neanche il cellulare). Di che stiamo parlando? Del, in grado di generare in pochi secondi il body Id del cliente, ovvero la rappresentazione digitale e precisa delle sue misure fisiche. Una diavoleria escogitata dall’Intelligenza Artificiale che, grazie a uno specchio digitale interattivo, rende possibile provare qualsiasi outfit in tempo reale, senza doversi cambiare. In più, l’IA suggerisce abbinamenti, variazioni di colore e stile, creando un’esperienza altamente personalizzata.Per abbattere i resi La nuova invenzione tecnologica-digitale è stata presentata in febbraio durante l’edizione numero 40 di Milano Unica e se ne parla mentre è in corso la fashion week, che impazza nel capoluogo lombardo fino al 3 marzo.