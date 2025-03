Lapresse.it - È morto Tullio Lanese, l’ex arbitro aveva 78 anni

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa a 78dele presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri),, all’età di 78. Per tutti gli arbitri – in occasione di tutte le gare del fine settimana di calcio ed eventuali posticipi – è stato disposto di indossare il lutto al braccio.Lutto per la scomparsa delPresidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Leggi la news: https://t.co/RRsY1GY1rK #arbitri #AIA #calcio #sport pic.twitter.com/oREUR93NhM— A.I.A. (@AIAit) March 1, 2025Chi eraDivenutonel 1965,ha scalato le varie categorie nazionali fino ai massimi Campionati professionistici, dirigendo 170 gare di Serie A e 130 di Serie B. A livello internazionale le sue presenze sono state in totale 38 tra le quali le Universiadi in Jugoslavia del 1985, le Olimpiadi di Seul del 1988, i Mondiali giovanili in Arabia nel 1989, gli indimenticabili Mondiali di Italia ’90 (tre partite dirette), la finale di Coppa dei Campioni del 1991 ed i Campionati Europei di Svezia nel 1992.