È morto Fulco Pratesi il fondatore e la guida del Wwf

, aveva da poco compiuto 90 anni. Ile ladel Wwf si è spento dopo un ricovero di 10 giorni in un ospedale romano. Ambientalista, giornalista, illustratore e politico italiano,oltre a esseredel Wwf Italia, ne era anche presidente onorario. Lascia quattro figli e della moglie Fabrizia.A dare la notizia della scomparsa è il Wwf: “Con grandissima tristezza e un pizzico di incredulità vi comunico che il nostroci ha lasciati. Era stato ricoverato qualche giorno fa con la speranza di una rapida soluzione, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto e se n’è andato questa notte”.E ancora, prosegue il comunicato: “Non ci sono parole sufficienti per raccontare cosa la sua vita ha significato per molti di noi personalmente, per tutto il Wwf e più in generale per l’ambientalismo italiano, che ha letteralmente rivoluzionato.