Lettera43.it - È morto Fulco Pratesi, il fondatore del Wwf Italia

Leggi su Lettera43.it

, storico presidente onorario edel Wwf, èall’età di 90 anni. Nato a Roma nel 1934,trascorse l’infanzia nella campagna del Viterbese, dove fin da piccolo sviluppò una profonda passione per gli animali e il disegno. Si laureò in architettura nel 1960, ma abbandonò presto la professione per dedicarsi alla salvaguardia dell’ambiente. Nel 1966, fondò il Wwf, diventandone vicepresidente nel 1970 e presidente in due mandati: dal 1979 al 1992 e dal 1998 al 2007. Parallelamente, ha ricoperto anche la carica di presidente della Lipu (Legana Protezione Uccelli) dal 1975 al 1980. Fu anche giornalista, collaborando con il Corriere della Sera e L’Espresso, dal 1992 al 1994 è stato anche deputato in parlamento con i Verdi.Articolo completo: È, ildel Wwfdal blog Lettera43