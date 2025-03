E’ morto Fulco Pratesi fondatore del Wwf Italia

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 1 mar. (askanews) – E’a Roma all’età di 90 annidel Wwfe pioniere del movimento ambientalista in. Lo comunica in una nota il Wwf. Architetto, giornalista, autore, disegnatore, è stato a lungo presidente del Wwf. E’ stato anche parlamentare dal 1995 al 1997 con i Verdi., nato a Roma nel 1934 e sfollato nella prima infanzia con la famiglia nella proprietà di campagna nel viterbese, è entrato presto a contatto con la natura. Fin da piccolissimo s’innamorò degli animali e del disegno, racconta nella nota il Wwf. Dopo un’infatuazione giovanile per la caccia, convertì il suo interesse per la natura e gli animali nella conservazione. La sua seconda vita, ricostruisce il Wwf, iniziò nel 1963, nelle foreste dell’Anatolia, in Turchia, dove si era recato a caccia.