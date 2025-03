Secoloditalia.it - È morto Fulco Pratesi fondatore del Wwf Italia e uomo che visse due volte: da architetto a pioniere dell’ambientalismo

La notizia arriva dal Wwf, la cui fondazione si deve proprio a lui: èa Roma, a 90 anni,. Ambientalista, giornalista, edel movimento ambientalista di casa nostra e anche di più., autore, disegnatore,del Wwfdi cui è stato a lungo Presidente oltre che “esempio vivente di ecologismo attivo”,«è stato la guida per un’intera generazione di naturalisti» si legge in un comunicato di Wwf.Èdel WwfUn lungo curriculum di titoli e riconoscimenti, il suo, che tra convinzione culturale e impegno militante, non manca di annoverare anche una parentesi politica, che ha vistocimentarsi con la carriera da parlamentare: dal 1995 al 1997 con i Verdi. E ancora. Nel 2020 l’Università di Palermo gli ha conferito la Laurea Honoris Causa in Biodiversità e biologia ambientale.