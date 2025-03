Ilfogliettone.it - È morto Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia e pioniere dell’ambientalismo italiano

Leggi su Ilfogliettone.it

del WWFe figura emblematica del movimento ambientalistano, èoggi a Roma all’età di 90 anni. A darne notizia è stato lo stesso WWF, che in un comunicato ha ricordato la vita e l’opera di un uomo che ha dedicato la sua esistenza alla protezione della natura e degli animali.Una vita dedicata alla naturaNato a Roma nel 1934,ha vissuto fin dalla prima infanzia un profondo legame con la natura, sviluppato durante gli anni trascorsi nella campagna viterbese, dove la sua famiglia si era rifugiata durante la guerra. Sin da bambino,mostrò una grande passione per gli animali e per il disegno, due elementi che avrebbero caratterizzato tutta la sua vita.Dopo una breve fase giovanile dedicata alla caccia, un episodio chiave nel 1963, durante un viaggio in Anatolia (Turchia), segnò una svolta radicale: l’incontro con un’orsa e i suoi tre cuccioli lo portò a ripensare il suo rapporto con la natura.