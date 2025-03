Thesocialpost.it - È morto Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia: aveva 90 anni

Leggi su Thesocialpost.it

ROMA –, una delle figure più influenti dell’ambientalismono, si è spento a 90dopo un ricovero di dieci giorni in un ospedale romano.del Wwf, giornalista, illustratore e politico, ha dedicato la sua vita alla tutela della natura, lasciando un segno indelebile nella cultura ecologista del nostro Paese. Per oltre mezzo secolo è stato un punto di riferimento nella lotta per la protezione della fauna e degli ecosistemi, anticipando molte delle battaglie che oggi sono al centro del dibattito ambientale globale.Un pioniere dell’ambientalismonoNato a Roma nel 1934,si formò come architetto, ma ben presto comprese che la sua vera vocazione era la difesa dell’ambiente. Nel 1966 fondò il Wwf, ispirandosi all’omonima organizzazione internazionale, e iniziò una battaglia per la salvaguardia della biodiversità, contro il bracconaggio e la distruzione degli habitat naturali.