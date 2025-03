Agi.it - È morto Fulco Pratesi. Bonelli: "Addio al padre dell'ambientalisto italiano"

AGI Èa Roma, all'età di 90 anni,. Ambientalista, giornalista, illustratore e politico, ha fondato il Wwf Italia.amico'ambientalismo"Apprendo con profonda tristezzaa scomparsa di, fondatore del Wwf Italia, giornalista, disegnatore e straordinario illustratorea natura. Strenuo difensore'ambiente, si è battuto con determinazione per l'istituzione dei parchi in Italia ed è stato deputato dei Verdi, lasciando un segno indelebile nella storia'ecologismo". Angelo, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare Avs, ricorda così "con affetto le lunghe conversazioni con lui: la sua passione e il suo amore per la natura trasmettevano forza e determinazione a chiunque lo ascoltasse". "Ho avuto la fortuna di conoscerlo da giovane, quando insieme lottavamo per salvare dalla speculazione le aree verdi di Roma, riuscendo poi a tutelarle e trasformarle in parchi.