Lapresse.it - È morto a 32 anni il calciatore Nico Hidalgo, nel 2014 firmò con la Juventus

Lutto nel mondo del calcio. Èa 32l’exspagnolo, professionista dal 2012 al 2022, a causa di un tumore ai polmoni che gli è stato diagnosticato nel 2021. Durante la sua carrieraè passato anche per la, con cui ha firmato un contratto nelsenza però mai esordire in bianconero. In carriera ha giocato con le maglie del Granada, Cadice e Racing Santander, anche se l’ultima esperienza è stata con l’Extremadura.?? El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolistahttps://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7— Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025