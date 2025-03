Formiche.net - È l’ora di una Nato globale. L’analisi del generale Jean

L’incontro nello Studio Ovale fra i presidenti ucraino Volodymyr Zelensky e americano Donald Trump, con anche il vice di quest’ultimo, JD Vance, è stato un evento eccezionale. Mai era avvenuto che capi di Stato si scambiassero accuse tanto pesanti e usassero toni tanto scortesi in un incontro ufficiale, tra l’altro diffuso in mondovisione.Si sono allargate non solo le distanze fra gli Stati Uniti con l’Ucraina, ma anche con gli alleati europei, rimasti sconcertati, sbalorditi e impauriti dal fatto che sono sempre più evidenti non solo il disimpegno americano dall’Europa e dalla sua sicurezza, ma anche la diminuzione della possibilità di cooperazione politica, economica e tecnologica fra le due sponde dell’Atlantico. Le possibilità di sanare la frattura così determinatasi con una conferenza euro-atlantica – come chiesto da Italia e Regno Unito – sono a parer mio nulle.