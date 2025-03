Tvplay.it - È finita con la Juve, Thiago Motta riparte da un’altra Big: la destinazione

Leggi su Tvplay.it

L’avventura diallaè ai titoli di coda. Il tecnico bianconero sembra ormai rotto totalmente con l’ambiente. Continua il momento no e la polemica attorno allae al suo allenatore. C’era grande entusiasmo attorno all’allenatore oriundo, era il prescelto per sostituire Allegri e la società ha fatto un grande mercato con investimenti importanti in tutti i reparti.Ècon ladaBig: la(Lapresse) TvPlayPer questo nessuno si aspettava una serie di risultati del genere, laè praticamente fuori da tutto già a Marzo, a meno di clamorosi ribaltoni in serie A. L’eliminazione in Coppa Italia in casa contro l’Empoli potrebbe però costare caro ae il suo futuro al momento è lontano dai colori bianconeri.