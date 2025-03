Duplantis è infinito | vola a 627 metri e migliora ancora il record mondiale

Sbircialanotizia.it - Duplantis è infinito: vola a 6,27 metri e migliora ancora il record mondiale

Ormai non ci sono più parole per descrivere Armand. Il fenomeno svedese del salto con l’asta ha riscritto per l’ennesima volta il limite umano, stabilendo un nuovoa 6,27durante il meeting “All Star Pole Vault” di Clermont-Ferrand, in Francia. Chi ieri era sugli spalti racconta che, dopo aver vinto tranquillamente . L'articoloa 6,27ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.