Dup Agostinelli e Mauriello FdI | Revisori e dirigenti facciano valutazioni tecniche non politiche

Alla luce dei pareri espressi sul nostro emendamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) e allo schema di bilancio, riteniamo opportuno contestare leformulate dagli organi competenti, in quanto si discostano dalle loro attribuzioni istituzionali." È quanto si legge in un'articolata nota inviata dal gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Provincia di Benevento.rilevano l'erroneità del Parere reso daidei Conti, l'erroneità del Parere Tecnico e Contabile, la violazione della separazione tra competenze."La funzione del Collegio deidei Conti dovrebbe essere limitata esclusivamente alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio e della coerenza economico-finanziaria dell'atto.