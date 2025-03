Ilfattoquotidiano.it - Duetti #21 – Mearini e Brancati: la poesia che dice il trauma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che la profezia di Fukuyama fosse errata e che la dinamica storica non fosse affatto terminata è ormai noto a tutti, come l’evidenza che, in realtà, aveva ragione il Foscolo nella sua celeberrima Lettera da Ventimiglia e che – oggi come ieri – “l’universo si controbilancia” e ogni volta che la Storia si rimette in marcia scorre il sangue e le nazioni ricominciano a “cibarsi l’una delle altre”. Insomma – come ha più volte sottolineato Gilda Policastro, nei suoi saggi, ma anche nei suoi versi e nelle sue prose – dopo anni di apparente e soffusa beanza (almeno presupposta) le nuove generazioni poetiche dovranno fare di nuovo i conti cole con i suoi segni, i suoi simboli, le sue cicatrici.I due libri di cui vi parlo oggi proprio con ilhanno a che fare, proprio con ildialogano, sia pure da punti di vista diametralmente differenti: intimo, privato, a volte sommesso, quello esperito da Elenanel suo A molti giorni da ieri (Marco Saya ed.