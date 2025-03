Notizie.com - “Due minuti a testa”: Natisone, cosa contiene l’ultima perizia sulla tragedia. Ecco come i ragazzi sarebbero sopravvissuti

Leggi su Notizie.com

Due. Tanto ci avrebbe impiegato l’elicottero, equipaggiato con verricello e ciambella, per salvare i tredalla piena del fiume.“Due”:Purtroppo, invece, com’è noto a tutto il Paese scosso profondamente dalladei “giovani abbracciati”, quella improvvisa piena li ha trascinati via nella corrente. Senza dare loro scampo. Nonostante le numerose chiamate di soccorso.“In seituttistati salvati”, ha detto in queste ore Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie, citando una nuovaredatta da un esperto del Soccorso alpino. La terribile vicenda è al centro di un’inchiesta giudiziaria avviata dalla Procura della Repubblica di Udine.