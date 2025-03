Ilgiorno.it - Due minorenni di 11 e 13 anni in fuga da una comunità di Varese ritrovati alla stazione di Legnano

(Milano), 1 marzo 2025 – Erano “fuggiti” da unadie vagavano nei pressi delladi: a notarli e ad allertare la struttura hanno pensato gli agenti della polizia locale. Intorno alle 23.30 di ieri notte, infatti, una pattuglia della Polizia locale, impegnata nei controlli del territorio nellaferroviaria, ha trovato due minori che stazionavano sul marciapiede del binario 1, quello dove normalmente si attendono i treni che viaggiano in direzione Milano. Procedendo all’identificazione è emerso che i due, un maschio e una femmina di 13 e 11, si erano allontananti in mattinata da unadi. La Polizia locale ha recuperato i riferimenti della responsabile della struttura, che era stata impegnata per tutta la giornata nella ricerca dei minori, e che si è presentata in breve tempo al comando di corso Magenta.