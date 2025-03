Cataniatoday.it - Due fratelli tentano un furto d'auto in via Umberto, ma i poliziotti arrestano entrambi

Duecatanesi di 34 e 42 anni sono stati fermati appena in tempo dalla polizia di Stato mentre stavano armeggiando su un’in sosta in via, nel tentativo di rubarla. Ad accorgersi della coppia di ladri in azione sono stati gli agenti della squadra volanti della questura di.