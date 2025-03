Dayitalianews.com - Drammatico incidente in provincia di Latina. Donna muore sul colpo. Accertata la responsabilità di un giovane che guidava sotto l’effetto della droga

Un tragicostradale ha sconvolto la comunità di Monte San Biagio. Un ventenne di origini straniere, residente a Fondi, è stato arrestato dai CarabinieriStazione locale con l’accusa di omicidio stradale, dopo aver causato un violento impatto sulla Strada Statale Appia.L’uomo, infatti, era alla guidadi sostanze stupefacenti e, nel tentativo di effettuare un sorpasso vietato, ha provocato una serie di collisioni che sono risultate fatali per unadi 40 anni, anche lei residente a Fondi.La dinamica dell’L’allarme è scattato con una chiamata al 112 NUE, che ha segnalato unmultiplo lungo la via Appia. Secondo i primi accertamenti dei Carabinieri, ilstava percorrendo la strada in direzione Fondi quando ha tentato un sorpasso in un tratto vietato.