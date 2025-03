Dayitalianews.com - Dramma a Catanzaro, 65enne muore schiacciato dal cancello di casa

in un’abitazione dinella tarda mattinata di oggi, sabato 1° marzo, in via Barlaam da Seminara. Un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto daldella propria. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.Sul luogo della tragedia sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre il corpo rimasto intrappolato nel. Secondo una prima ricostruzione, la vittima potrebbe essere stata intenta a effettuare alcuni lavori quando, nel tentativo di aprire il, è rimasto schiacciata. La polizia scientifica sta raccogliendo tutti gli elementi utili alle indagini, avviate dal magistrato di turno.