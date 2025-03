Inter-news.it - Doveri arbitro di Napoli-Inter: due precedenti in stagione (di cui uno da cancellare)

di, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Il fischietto di Roma ha già dueincon i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.TERZA VOLTA – Sarà Danieledi Roma a dirigere il match tra, previsto per le ore 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il fischietto classe 1977 si tratta del terzo arbitraggio stagionale di una sfida dell’. Il bilancio è in chiaroscuro per i nerazzurri, con una netta vittoria e una pesante sconfitta. La prima è arrivata in casa del Cagliari, con il 3-0 finale dei meneghini che non ha lasciato spazio ad appelli. La seconda, invece, si è consumata al Franchi contro la Fiorentina, con lo 0-3 per i viola che ha certificato la peggior prestazione dell’di Simone Inzaghi negli ultimi due anni.