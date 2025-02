Agi.it - Dopo tre sconfitte la Fiorentina ritrova la vittoria, 1-0 al Lecce

AGI - Latorna al successotrecasalinghe e rilancia le proprie ambizioni di alta classifica dal sapore europeo. Basta una rete di Gosens all'alba della sfida contro unal secondo stop di fila per trovare lae rinsaldare la panchina di Raffaele Palladino, che alla vigilia aveva comunque ricevuto dal presidente viola Rocco Commisso il suo attestato di fiducia. Non una prova scintillante per Ranieri e compagni ma quanto basta per vivere l'attesa del ritorno in Conference League con maggior serenità. Per gli ospiti altra prova grigia e poca serenità rispetto alle rivali per la salvezza in vista del week-end. I padroni di casa, in campo con il 3-5-2 e la coppia Zaniolo-Beltran in attacco, passano subito in vantaggio. Già al 9' infatti un cross da destra di Dodo' trova l'altro esterno Gosens pronto a staccare di testa ed anticipare Guilbert.