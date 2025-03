Lanazione.it - Dopo Prato, rogo anche a Madrid: la guerra delle grucce è mondiale

, 1 marzo 2025 – Ildi ieri all’alba in un magazzino di abbigliamento cinese alla periferia diè collegato ai tre agguati incendiari messi a segno a, Seano e Campi il 16 febbraio scorso. Lo sostengono fonti investigative. La faida per il controllo del settore della logistica e del redditizio mercato, in corso ada anni fra due gruppi imprenditoriali orientali contrapposti, affila le armi e supera i confini nazionali. Ne è stata la dimostrazione l’incendio di ieri scoppiato all’alba, poco primasei, in un magazzino di abbigliamento cinese in una zona industriale vicino a, in Spagna. Si tratta di una “comunità” dove si concentra la maggior parte del commercio all’ingrosso di prodotti cinesi in Europa, che riunisce 500 piccole e medie imprese su un’estensione di 69 ettari.