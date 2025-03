Thesocialpost.it - Dopo lo scontro Trump-Zelensky l’Europa rinasca dal summit a Londra

Leggi su Thesocialpost.it

ospita ilorganizzato dal leader laburista Keir Starmer, un incontro che riunisce i principali leader europei, tra cui rappresentanti di Francia, Germania, Italia, Turchia, NATO e Unione Europea. Al centro dei lavori ci sono la difesa europea e la sicurezza dell’Ucraina, temi centrali in un contesto geopolitico segnato da tensioni crescenti e dalla necessità di ridefinire gli equilibri mondiali. Giovanni Orsina, storico, politologo e direttore del dipartimento di Scienze Politiche della Luiss, ah spiegato in un’intervista all’Agi, chedeve dimostrare di essere un attore presente e non passivo in questa fase di trasformazione globale, rispondendo sia alle sollecitazioni degli Stati Uniti sia all’aggressività di potenze emergenti come la Cina., protagonista o spettatrice?L’ordine mondiale precedente, sottolinea Orsina, era già in crisi prima dell’era