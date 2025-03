Liberoquotidiano.it - Dopo la rissa con Trump, l'ambasciata ucraina pubblica questa foto di Zelensky: clamoroso | Guarda

lanello Studio Ovale, unsviluppo. L'in Turchia ha condiviso sul proprio account ufficiale X un'immagine simbolica che ritrae il presidente turco Recep Tayyip Erdogan mentre tiene un ombrello per proteggere dalla pioggia il presidente ucraino Volodymyr. Una sorta di messaggio inviato a Donaldma, soprattutto, allo stesso Erdogan. Lo scatto risale alla visita diad Ankara dello scorso 18 febbraio, ma lazione avviene in un momento cruciale: come detto è stata postata subitol'incontro alla Casa Bianca tra lo stesso, l'incontro finito in unain cui ha preso parte anche J.D. Vance, vicepresidente a stelle e strisce. Un evento epocale,, inaudito, senza precedenti e che potrebbe segnare la fine del supporto degli Stati Uniti a Kiev.