It.insideover.com - Dopo la rissa alla Casa Bianca: gli errori di Zelensky, il rischio di Trump

lada saloon tra Donalde Volodymyr, un dato appare chiaro: quella che sembrava l’ultima finestra per vedere il presidente ucraino pienamente legittimato agli occhi della nuova amministrazione di Washington, ovvero la conclusione dell’agognato accordo minerario con gli Usa e la ricerca di garanzie di sicurezza, si è chiusa. Lo scivolone diplomatico, tra urla e accuse reciproche, si è consumato in mondovisione, incrinando le relazioni degli Usa con il Paese invaso dRussia nel 2022. Glidi valutazione del PresidenteMa in quest’ottica, è bene sottolineare che i duri colpi subiti dada parte die del vicepresidente J.D. Vance sono parsi come gli spari di un plotone d’esecuzione figurato contro la legittimità politica del comandante in capo ucraino.