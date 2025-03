Secoloditalia.it - Dopo il pomeriggio infernale Zelensky rilancia: “Non devo scuse a Trump, dobbiamo fermare Putin”

L’incontro di ieri tra Volodymyre Donaldnello Studio Ovale si è trasformato in un confronto teso, con un botta e risposta che ha infiammato l’arena politica americana e internazionale. Nell’intervista concessa dal presidente ucraino a Fox News subitola sua uscita di scena dalla White Househa respinto l’idea di dover porgere delleal presidente Usa, ribadendo la necessità di un’alleanza ferrea contro Mosca e ammonendo l’ex presidente americano a «non fidarsi di».: “No, nonscusarmi”Interrogato sulla reazione stizzita di, che lo ha accusato di aver mancato di rispetto a lui e all’America,ha risposto senza esitazioni: «No. Rispetto il presidente e il popolo americano. Non so se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Anche in un dialogo così difficile, credo cheessere molto onesti e diretti.