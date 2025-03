Secoloditalia.it - Dopo il grande spavento, una notte tranquilla: “Papa Francesco sta riposando”. Ma la prognosi resta più che mai riservata

«Laè trascorsa, ilsta»: le parole che arrivano dal Vaticano per l’aggiornamento mattutino suricoverato al Gemelli rincuorano e rasserenano gli animi scossi dalla notizia di una improvvisa recrudescenza della crisi polmonare. La giornata di ieri è stata più complessa per il Pontefice come ricordava il bollettino medico diramato in serata. Intorno alle 14 di ieri pomeriggio, «una mattinata trascorsa alternando la fisioterapia respiratoria alla preghiera in cappella, ha presentato una crisi isolata di broncospasmo, che consiste in «una contrazione anomala ed eccessiva della muscolatura liscia bronchiale, che provoca un restringimento dei bronchi»serena perUn fenomeno da cui deriva quindi difficoltà respiratoria legata alla riduzione del passaggio dell’aria nei polmoni.