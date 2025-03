Ilrestodelcarlino.it - Donne e parità, un mese di eventi: "Si può colmare il divario di genere"

Il 60% dei laureati è donna, ma solo il 27% dei docenti ordinari è donna. Se poi si guarda al numero delle rettrici, ecco che ilcon gli uomini assume proporzioni ancor più ampie, sono appena il 18% del totale. Questi numeri vengono portati dalla vicesindaca Chiara Bellini (foto a sinistra) a testimonianza di un gap di fatto che ancor oggi contraddistingue la nostra società. "Oggi c’è ancora una differenza netta". L’otto marzo si avvicina, ma "vorrei rimarcare la necessità di unadi sostanza e non solo di fatto". Un passo importante sono le iniziative organizzate con ‘L’otto sempre’ per quella che un tempo veniva definita la ‘Festa della donna’, "ma è bene definirla la giornata per i diritti delle". Da lunedì al 30 marzo, sarà un interoin cui i temi legati alla donna saranno centrali.