Sport.quotidiano.net - Domani il derby Reggiana-Modena. Per le donne-gol ritorno storico al Mirabello

Leggi su Sport.quotidiano.net

È un, quello dellaFemminile allo stadio. Dopo quasi un decennio le granata saranno di nuovo impegnate sul campo delloimpianto cittadino, in occasione delcon ilche si giocheràalle 14,30 come ultima giornata di stagione regolare nel campionato di Eccellenza. Le ragazze di mister Bazzini, già qualificate, attendono la fase calda della stagione con la poule scudetto che a partire dal 23 marzo metterà in palio la promozione in Serie C. La società granata, come spot per il movimento femminile reggiano, ha scelto di promuovere l’evento con ingresso gratuito. "Il nostro percorso di crescita prosegue. Lo dimostra l’impegno quotidiano, sia in campo che fuori, delle nostre giocatrici e del nostro staff. Per me è una grande soddisfazione far parte di una società come la, che crede fortemente nella crescita di questo settore – esprime il dirigente responsabile delle granata, Francesco Criscuolo – Siamo in linea con gli obiettivi prefissati e stiamo crescendo in personalità sul campo.