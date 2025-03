Dolce & Gabbana | una sfilata che rilegge i codici della Maison attraverso le nuove generazioni

Leggi su .com

Life;People.it Ladicollezione autunno-inverno 2025/2026 è un omaggio alla Generazione Z. Il claim “Being a cool girl means stay true to yourself” proiettato su un maxi schermo, invita a riflettere su cosa significhi, oggi, essere una “cool girl”: una giovane donna che celebra la propria individualità e,la moda, si esprime con autenticità e libertà.CelebrazionegioventùÈ un inno all’essenza giovanile, alla libertà di espressione e alla ricerca di uno stile personale che va oltre le convenzioni. Modelle si muovono con disinvoltura sulla passerella, indossando capi che raccontano storie di quotidianità e glamour urban: le sale del Metropol fanno da filo conduttore tra alta moda e vita reale.Lingerie e capi casual: fusione strategicaUno degli aspetti più affascinanti di questa collezione è la fusione di elementi lingerie e capi casual come i pantaloni cargo, che conferiscono ai look una dimensione nuova di sensualità e libertà.