Iltempo.it - Divieto di avvicinamento e braccialetto: la decisione per bloccare Basciano

Il Tribunale del Riesame ha disposto una misura restrittiva nei confronti di Alessandro, vietandogli di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla sua ex compagna, l'influencer Sophie Codegoni. L'uomo è accusato di stalking nei confronti della giovane, con cui aveva partecipato al reality show Grande Fratello Vip. La Procura di Milano, attraverso il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa, aveva richiesto gli arresti domiciliari per, dopo che il giudice per le indagini preliminari lo aveva rimesso in libertà. Il Riesame ha però optato per ildie di comunicazione, stabilendo anche l'obbligo di indossare unelettronico per monitorarne i movimenti. Secondo i giudici, esiste il rischio che l'uomo possa reiterare le minacce nei confronti della ex compagna.