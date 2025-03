Quotidiano.net - Disperata scrive a Mattarella: vivo senza acqua in una casa fatiscente. Il presidente attiva subito il prefetto

Sava, 1 marzo 2025 - Ildella Repubblica Sergioha raccolto l'appello di una donna di 56 anni di Sava (Taranto) che vive con la nipote disoccupata in unae con le pareti intrise di umidità. La risposta dinon è arrivata per lettera o con una telefonata, ma è stata concreta:la funzionaria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Anna Maria Monorchio, ha contattato la 56enne informandola di avere inoltrato l'appello all'attenzione e alle valutazioni deldi Taranto, Paola Dessì. Dalle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia si apprende che la donna, originaria di Manduria, è una collaboratrice scolastica part time in una scuola di Sava. L'abitazione in affitto nel piccolo centro è, e la donna sosteneva di essere stata abbandonata dalle istituzioni.