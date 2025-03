Ilrestodelcarlino.it - Disordini e danni alla stazione di Bologna,. Daspo in arrivo per cinque cesenati

In questi giorni potrebbero essere notificati’ ad altrettanti tifosiritenuti responsabili dei gesti compiutidiin occasione della trasferta in treno a Reggio Emilia del 9 febbraio. Un gruppetto di bianconeri, approfittando della sosta del convoglio, scese sulla panchina, lanciando fumogeni e altri oggetti, danneggiando l’area limitrofa e colpendo pure un altro treno, causando ritardicircolazione ferroviaria. I provvedimenti sono frutto del lavoro della questura di Forlì, che ha operato insieme a quella di. Tra lepersone individuate, una in particolare avrebbe già alle spella episodi analoghi: nel suo caso il divieto di assistere a manifestazioni sportive avrà una durata maggiore (5 anni) e sarà abbinato all’obbligo di firma durante le gare.