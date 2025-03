Lanazione.it - "Disobbedisci alla società e alla scuola". Indignazione al "Galilei-Pacinotti" per i volantini di Azione Studentesca

di Mario FerrariPISA"Sono stati dati dei fogli ai nostri studenti pieni di parole al limite dell’eversione e che rimandano a un passato che speravamo di aver dimenticato". C’è sgomento tra alcuni professori dell’Istitutoper idistribuiti nei giorni scorsi davanti ai tre licei di via Benedetto Croce da, movimento degli studenti vicino all’estrema destra, che invitatrasgressione edisobbedienza "da unae una" che, a detta loro, "trasforma in robot senza opinioni". "- si legge nel foglio collettivo - alle leggi dellache ti vorrebbero rassegnato, triste, appiattito, uguale a tutti gli altri; in altre parole, il consumatore perfetto.al pensiero unico che vorrebbe cancellare le identità e differenze tra i popoli e ti vorrebbe imbambolato mentre qualche parruccone nostalgico del ‘68 ti spiega cosa è il bene e cosa è il male.