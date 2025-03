Liberoquotidiano.it - Disastro della grillina Maiorino da Del Debbio: urla "dimissioni" e non sa nemmeno perché

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dalla sceneggiata a Montecitorio a quella in tv, in studio a 4 di Sera su Rete 4. Da qualche mese a questa parte gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno trovato una nuova ragion d'essere nelle piazzate scenografiche e poco producenti. Richiesta didi qua, strepiti di là,e accuse. Talvolta un po' a casaccio, quasi solo con l'obiettivo di conquistarsi telecamere e titoli per sopperire alla carenza di voti nelle urne. L'ultimo banco di prova, in questo senso, è stata l'assalto alla Camera contro il ministro del Turismo Daniela Santanchè, una richiesta di fiducia che qualche grillino però sembra non essere in grado di motivare molto bene. Per esempio, la sempre loquace Alessandra. Con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, che la mette subito in crisi: «Voi state parlando dei contributi Covid su cui ha detto che si dimetterà se rinviata a giudizio, che non attiene al motivo per cui voi avete chiesto le».