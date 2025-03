Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Udinese-Parma | Segui la cronaca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Dopo Napoli-Inter, si chiude il sabato della ventisettesima giornata del campionato diA con una interessante sfidaL’ultima partita in calendario per questo sabato, valida per la ventisettesima giornata del campionato diA, vede di fronte due squadre che hanno obiettivi decisamente diversi.Runjaic (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Kosta Runjaic, sono reduci dalla vittoria di misura ottenuta sul campo del Lecce di Marco Giampaolo, arrivata dopo il rigore contestatissimo concesso ai bianconeri e la conseguente polemica tra gli stessi calciatori friulani per la battuta della massima punizione, poi realizzata da Lorenzo Lucca. La classifica è decisamente tranquilla, così la squadra della famiglia Pozzo può puntare a conquistare qualcosa in più della salvezza.